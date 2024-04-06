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Гражданочка

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«Ты зарплату хорошую получаешь, машину купила, а я с пособий на ребенка матери счета оплачиваю!» – обижается сестра

«Ты зарплату хорошую получаешь, машину купила, а я с пособий на ребенка матери счета оплачиваю!» – обижается сестра

«Ты зарплату хорошую получаешь, машину купила, а я с пособий на ребенка матери счета оплачиваю!» – обижается сестра— …Матушка у нас своеобразная, конечно: в пятьдесят шесть лет рабочего стажа у нее года три наберется от силы, – рассказывает тридцатидвухлетняя Юлия.

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