Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов: Не жалею, что сыновья не пошли по моим стопам

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике (1996, 2000), восьмикратный призер Игр Алексей Немов, который провел десятое, юбилейное шоу "Легенды спорта" в Москве, специально для "РГ" рассказал о преемственности поколений и о том, почему его сыновья не пошли по стопам знаменитого отца.