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Несекретные материалы

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«Отдавай-ка родимую»: почему Зеленского заинтересовали общепризнанные территории России

«Отдавай-ка родимую»: почему Зеленского заинтересовали общепризнанные территории России

Как известно и признаётся всеми на пространстве от Киева до Вашингтона, одной из больших проблем режима Зеленского на сегодняшний день является потеря интереса мировой общественности к украинскому конфликту.

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