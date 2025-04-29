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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ари покинет пост спортивного директора "Торпедо". Он работал с декабря (Metaratings)

Как сообщает Metaratings.ru, московский клуб принял решение прекратить сотрудничество с 39-летним специалистом, который был назначен 3 декабря.

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