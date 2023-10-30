Шойгу: политика Запада по отношению к РФ угрожает конфликтом ядерных держав

Политика коллективного Запада, направленная на усиление конфликта с Россией, способна привести к катастрофическим последствиям столкновения ядерных держав, заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу в ходе выступления 30 октября на форуме по безопасности в китайском Сяншане.