Шойгу: политика Запада по отношению к РФ угрожает конфликтом ядерных держав

Политика коллективного Запада, направленная на усиление конфликта с Россией, способна привести к катастрофическим последствиям столкновения ядерных держав, заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу в ходе выступления 30 октября на форуме по безопасности в китайском Сяншане.
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