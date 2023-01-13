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Полос РФ в Турции Ерхов заявил, что Киев пытается юридически запретить возможность проведения переговоров с Москвой

Полос РФ в Турции Ерхов заявил, что Киев пытается юридически запретить возможность проведения переговоров с Москвой

Посол Российской Федерации в Турции Алексей Ерхов утром в пятницу заявил, что власти Украины не готовы к миру и пытаются на юридическом уровне запретить возможность переговоров с Москвой.

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