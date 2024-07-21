В Белоруссии заявили о сложной ситуации на границе с западными странами

На границах Белоруссии с западными странами сложилась сложная ситуация, так как в сопредельных государствах идет милитаризация, заявил председатель государственного пограничного комитета республики Константин Молостов.
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