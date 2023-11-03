Света выходила замуж уже в седьмой раз, поэтому вошла в ЗАГС со словами: "Мне как обычно!"

Сара — продавцу овощей и фруктов: — Я заказывала у вас три килограмма слив! Я заплатила! А сыночка принёс, я взвесила — только два кило! — А вы сыночку не взвешивали? Бегут ребятишки, мальчик и девочка, на вид лет по 6-7.