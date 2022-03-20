Депутат Хамзаев назвал Шварценеггера «ноющим стариком, действующим по указке Запада»

Депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев заявил, что некогда популярный киноактер Арнольд Шварценеггер по указке властей США записал видеообращение и должен был переубедить россиян в правильности курса Кремля, но не нашел никакого отклика.
Депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев заявил, что некогда популярный киноактер Арнольд Шварценеггер по указке властей США записал видеообращение и должен был переубедить россиян в правильности курса Кремля, но не нашел никакого отклика.
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