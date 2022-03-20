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Депутат Хамзаев назвал Шварценеггера «ноющим стариком, действующим по указке Запада»

Депутат Хамзаев назвал Шварценеггера «ноющим стариком, действующим по указке Запада»

Депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев заявил, что некогда популярный киноактер Арнольд Шварценеггер по указке властей США записал видеообращение и должен был переубедить россиян в правильности курса Кремля, но не нашел никакого отклика.

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