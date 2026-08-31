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Царьград

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Путин присвоил "гвардейский" статус бригаде и полку в России

Путин присвоил "гвардейский" статус бригаде и полку в России

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 101-й Хинганской бригаде управления и 33-му инженерно-саперному полку.

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