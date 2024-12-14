Шедевр, который не должен был выйти на экраны: Как фильм "Белое солнце пустыни" из провала превратился в хит

Шедевр отечественного кино, который ни в коем случае не должен был выйти на экраны. Как картина "Белое солнце пустыни" из катастрофического провала превратилась в хит на все времена и источник афоризмов и поговорок.
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