Немецкий политик Нимайер: новая атака на СП-2 возможна в любой момент

По мнению главы Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральфа Нимайера, повторная диверсия на газопроводе «Северный поток – 2», аналогичная происшествию 2022 года, вполне реализуема с технической точки зрения и может быть осуществлена в любое время в случае, если заинтересованные стороны попытаются помешать его восстановлению.