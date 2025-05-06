Немецкий политик Нимайер: новая атака на СП-2 возможна в любой момент

По мнению главы Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральфа Нимайера, повторная диверсия на газопроводе «Северный поток – 2», аналогичная происшествию 2022 года, вполне реализуема с технической точки зрения и может быть осуществлена в любое время в случае, если заинтересованные стороны попытаются помешать его восстановлению.
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