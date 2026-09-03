Риелтор Саркисян: при покупке жилья не нужно ориентироваться на ключевую ставку

Планирующим покупку квартиры россиянам не нужно ждать нового решения Центробанка по ключевой ставке, так как ориентироваться на этот показатель бессмысленно, считает брокер по недвижимости компании ANWIN Дан Саркисян.
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