РЛС «Alfa сверхдальность» сможет замечать беспилотники у самой земли

Опытно-конструкторское бюро «Альфа» заявило, что его радиолокационная станция «Alfa сверхдальность» способна распознавать беспилотные летательные аппараты, летящие вблизи поверхности земли.
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