Страна и люди
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Страна и люди

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Иран не будет воевать с Израилем на стороне ХАМАС

Иран не будет воевать с Израилем на стороне ХАМАС

Как сообщает Reuters, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи четко дал понять лидеру ХАМАСа Исмаилу Хании во время их встречи в Тегеране в начале ноября, что страна не будет вступать в войну против Израиля.

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