Адвокат потерпевших в деле против ореховской ОПГ рассказал о Саше Солдате

Адвокат Александр Карабанов, который представлял в суде интересы потерпевших от преступной деятельности ореховской ОПГ, рассказал «Известиям» о киллере Александре Пустовалове по прозвищу Саша Солдат, отсидевшем 24 года в тюрьме и вышедшем из колонии.
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