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Замминистра Иванова на вип-прогулки за рубеж отпустил Кузнецов? Новый поворот в деле главного кадровика Минобороны

Замминистра Иванова на вип-прогулки за рубеж отпустил Кузнецов? Новый поворот в деле главного кадровика Минобороны

Арестованный заместитель министра обороны Иванов и задержанные пару дней назад главный кадровик Минобороны, ранее глава управления по защите гостайны Кузнецов могут быть связаны больше, чем казалось на первый взгляд.

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