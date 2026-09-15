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Аргументы и Факты

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Мирошник обвинил ВСУ в «энергоциде» в шести регионах России

ВСУ с 7 по 13 сентября проводили атаки на энергетическую инфраструктуру в Белгородской, Запорожской и Курской областях, ЛНР, Краснодарском крае и ЯНАО, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

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