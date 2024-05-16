Винтажная иллюстрация классических красавиц в стиле ар-деко от Генри Клайва

Все, кто любит иллюстрацию и увлекается ее историей, знают имя Генри Клайвв (1883–1960).Он был графиком и иллюстратором австралийского происхождения, известным своей работой с The American Weekly, на его обложках часто были изображены известные кинозвезды.
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