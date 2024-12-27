AMD Ryzen 9 9950X3D обнаружен в CPU-Z: тактовая частота буста 5,6+ ГГц и 128 МБ общего кэша L3...

AMD Ryzen 9 9950X3D обнаружен в CPU-Z: тактовая частота буста 5,6+ ГГц и 128 МБ общего кэша L3Утечка подтверждает, что Ryzen 9 9950X3D не будет иметь снижения тактовой частоты и будет иметь ту же тактовую частоту Boost, что и версия без X3D.
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