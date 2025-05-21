Модель Рози Хантингтон-Уайтли снялась в крошечном бикини в Каннах

«Ангел» Victoria's Secret и модель Рози Хантингтон-Уайтли снялась в купальнике. Манекенщица опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, которые сделала во время пребывания на Лазурном берегу.
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