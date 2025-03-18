Врачи МОДКТОБ приняли участие во всероссийской научной конференции

Научно-практическая конференция «ProЛокоть» состоялась в Москве 15 марта. Мероприятие посетили главврач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев и специалист медучреждения Джамиля Кукуева.
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