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Focus-online: Запись разговора офицеров ФРГ ставит Шольца в трудное положение

Focus-online: Запись разговора офицеров ФРГ ставит Шольца в трудное положение

Появление в интернете записи разговора высокопоставленных офицеров вооруженных сил Германии, в котором они обсуждают возможность атаки на Крымский мост ракетами Taurus, ставит канцлера ФРГ Олафа Шольца в трудное положение.

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