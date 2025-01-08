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Туристка из России пропала в Турции после утраты документов

Туристка из России пропала в Турции после утраты документов

Родные Лауры сообщили, что после того, как история попала в СМИ, в деле появились первые подвижки.23-летняя туристка из Нальчика, Лаура Писаренко, пропала в Турции после утраты документов и обращения за помощью в российское генконсульство.

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