"Лжет как украинец". Французы высмеяли слова Подоляка о "Северных потоках". И кто же несет полную чушь?

© РИА Новости Александр Кряжев Советник Зеленского Михаил Подоляк попытался опровергнуть сведения западной прессы, согласно которым диверсия на "Северных потоках" была одобрена киевским руководством.
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