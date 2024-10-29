Ростислав Ищенко *** Когда-то советские комментаторы, работавшие на матчах хоккейных сборных СССР и Канады подчёркивали особенность канадских хоккеистов: они всегда до конца играют на победу, даже если за две минуты до конца матча проигрывают 5:0, и проходных матчей у них нет.
Последняя попытка уничтожения Грузии
Комментарии
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Наталия
С англосаксами все понятно и давно известно, жаль, что Россия в свое время отказалась от такой стратегии, проводимой СССР, и теперь только вынуждена учиться этому вновь. Слава Богу, получается..
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9 час.
Александр Рожков
Пофиг всем тем, которым ельцинисты, поработав над их мозгами, внушили, что, дескать, в СССР не было дружбы народов, и вообще, дескать, у русского народа нет друзей, а есть лишь его интересы... Именно это привело к развалу СССР, который был скреплен именно советскими идеями и представлял серьезную силу и опасность и угрозу для мирового империализма, или, как теперь стало модно говорить, для Запада. Россия – многонациональная страна. И без единства и дружбы ее народов она развалиться и исчезнет. Так же важна и дружба России со всеми дружественными ее странами. И она, эти дружба, заложенная еще в СССР большевиками, до сих пор является огромным подспорьем в ее противостоянии Западу. Пора от ельцинизма возвращаться к своим истокам.
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7 час.
Андрей Бедный
Похер на ельцинизм. В СССР вся эта "дружба народов" строилась на кормлении организованных СССР республик и тот же Донбасс и Крым приписали к Украинской ССР лишь потому, что там было много рабочих которых в сельскохозяйственной республике не хватало. Я прекрасно помню 90ые и всю дружбу в этих республиках. А уж нынешнюю дружбу даже обсуждать не хочется. Все эти старания "лишь бы понравиться" ни к чему хорошему не ведут - дружбы в одну сторону не бывает. Если решат дружить и союзничать то только сами, осознавая все последствия и тоже прикладывая со своей стороны усилия, внося свой вклад.
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6 час.
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