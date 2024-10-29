Последняя попытка уничтожения Грузии

Наталия С англосаксами все понятно и давно известно, жаль, что Россия в свое время отказалась от такой стратегии, проводимой СССР, и теперь только вынуждена учиться этому вновь. Слава Богу, получается..

Александр Рожков Пофиг всем тем, которым ельцинисты, поработав над их мозгами, внушили, что, дескать, в СССР не было дружбы народов, и вообще, дескать, у русского народа нет друзей, а есть лишь его интересы... Именно это привело к развалу СССР, который был скреплен именно советскими идеями и представлял серьезную силу и опасность и угрозу для мирового империализма, или, как теперь стало модно говорить, для Запада. Россия – многонациональная страна. И без единства и дружбы ее народов она развалиться и исчезнет. Так же важна и дружба России со всеми дружественными ее странами. И она, эти дружба, заложенная еще в СССР большевиками, до сих пор является огромным подспорьем в ее противостоянии Западу. Пора от ельцинизма возвращаться к своим истокам.