Материковая часть Китая отзывает тарифные льготы на некоторые виды тайваньской продукции

Пекин, 31 мая /Синьхуа/ -- Начиная с 15 июня 2024 года, в ответ на торговые ограничения острова, континентальная часть Китая отменит тарифные льготы на некоторую тайваньскую продукцию, которая в настоящий момент поставляется по льготным тарифным ставкам, предусмотренным Рамочным соглашением об экономическом сотрудничестве между берегами Тайваньского пролива /ECFA/, сообщили в Комитете по таможенным пошлинам при Госсовете КНР.