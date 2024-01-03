Русское офицерство на полях Гражданской войны: полковник Василий Котомин, белогвардеец, который оказался непонят своими

Первая мировая война оказала значительное влияние на мировоззрение русского офицерского корпуса к началу революционных событий 1917 года, в первую очередь по причине значительных изменений в его социальном составе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии