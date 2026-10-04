Российские прыгуны на батуте взяли золото этапа Кубка мира в Италии

Российские спортсмены Дмитрий Нартов и Кирилл Пантелеев одержали победу на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в итальянском Риччоне.
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