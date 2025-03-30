Специальный показ фильма «Крылья»

2 апреля киновед Александр Симиндейкин представит фильм Ларисы Шепитько «Крылья». В центре истории — отставная летчица Надежда Петрухина, которая работает директором ремесленного училища и пытается научиться жить в новом послевоенном мире и обрести своё счастье.
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