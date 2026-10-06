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Правительство России направит на здравоохранение 29 триллионов рублей

Правительство России направит на здравоохранение 29 триллионов рублей

Российское правительство собирается направить на здравоохранение в период с 2027 по 2029 год около 29 трлн рублей.

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