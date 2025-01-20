Жест Маска обсуждает весь мир. Что это было?

После выступления Дональда Трампа на трибуну вышел миллиардер Илон Маск, которые поначалу приплясывал от радости, а после и вовсе не сдержал эмоций и показал довольно странный жест, который сейчас обсуждает весь мир из-за сходства с нацистским приветствием.