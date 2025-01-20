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Жест Маска обсуждает весь мир. Что это было?

Жест Маска обсуждает весь мир. Что это было?

После выступления Дональда Трампа на трибуну вышел миллиардер Илон Маск, которые поначалу приплясывал от радости, а после и вовсе не сдержал эмоций и показал довольно странный жест, который сейчас обсуждает весь мир из-за сходства с нацистским приветствием.

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