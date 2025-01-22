Расчеты БМ-21 «Град» сорвали подготовку ВСУ к контратаке на кураховском направлении

Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск сорвали попытку подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) к контратаке на одном из участков кураховского направления.
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