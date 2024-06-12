Юлия Меньшова призналась, что в молодости у нее было много романов

Актриса Юлия Меньшова рассказала о своей молодости в программе Иды Галич «Есть вопросики». В разговоре она призналась, что никогда «не творила дичь», но не отказывала себе в романтических отношениях с молодыми людьми.
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