Замминистр энергетики Сорокин: цена равновесия нефти находится в диапазоне 55-60 долларов

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Министерство энергетики России считает, что равновесной ценой на нефть при условии полного восстановления добычи на рынке будут диапазон от 55 до 60 долларов за баррель, заявил замминистра энергетики Павел Сорокин.