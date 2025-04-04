Лариса Долина связалась с мошенниками: продала квартиру, освоила деньги и выселила покупателя

Всю неделю Сеть полыхает от истории с квартирой Ларисы Долиной и несправедливым судом. Доколе, спрашивается, у нас так будет – звездам с их влиянием и связями все, а обычным людям – ничего?Напомним, в 2024 году Ларису Долину развели мошенники – она начала срочно продавать квартиру, чтобы спасти свои миллионы, поверив незнакомому «капитану полиции» с украинским акцентом, который общался с ней по телефону.