Бен Аффлек заявил, что его экс-супруга Дженнифер Гарнер заставляет его чувствовать себя "ущербным" в воспитании их общих детей

54-летний Бен Аффлек заявил, что его 54-летняя экс-супруга Дженнифер Гарнер заставляет его чувствовать себя "ущербным" в воспитании их общих детей: 20-летней Вайолет, 17-летней Серафины и 14-летнего Сэмюэля.