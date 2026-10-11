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Бен Аффлек заявил, что его экс-супруга Дженнифер Гарнер заставляет его чувствовать себя "ущербным" в воспитании их общих детей

Бен Аффлек заявил, что его экс-супруга Дженнифер Гарнер заставляет его чувствовать себя "ущербным" в воспитании их общих детей

54-летний Бен Аффлек заявил, что его 54-летняя экс-супруга Дженнифер Гарнер заставляет его чувствовать себя "ущербным" в воспитании их общих детей: 20-летней Вайолет, 17-летней Серафины и 14-летнего Сэмюэля.

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