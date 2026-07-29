В Киеве дают понять, что намерены усилить атаки на наши энергетические объекты. Советник министра обороны Украины, специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов пригрозил, что перебои с электричеством и теплоснабжением могут затронуть значительную часть русских регионов, включая среднюю полосу.
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