Экс-футболист Булыкин о Карпине: нигде в мире не идут на совмещение постов

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о том, стоит ли Российскому футбольному союзу (РФС) продлевать контракт с тренером Валерием Карпиным, напомнив, что нигде в мире не идут на совмещение постов, передает "Евро-Футбол.