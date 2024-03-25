Автомобили 2024 года по новым ценам стали массово поступать к российским дилерам

Автомобили 2024 года выпуска уже массово поступают российским дилерам. Об этом сообщает «Автостат». По словам эксперта, при неизменном курсе рубля к юаню и высокой конкуренции между брендами, стабилизация цен возможна, если говорить об автомобилях 2024 года выпуска, но снижение цен маловероятно.
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