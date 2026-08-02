Пенсионерка погибла в Энергодаре после ночной атаки БПЛА

В ночь на 1 августа в городе Энергодар Запорожской области произошла трагедия. Во время атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленной на объекты города, погибла мирная жительница — пенсионерка 1952 года рождения.
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