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FiNE NEWS

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Пенсионерка погибла в Энергодаре после ночной атаки БПЛА

В ночь на 1 августа в городе Энергодар Запорожской области произошла трагедия. Во время атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленной на объекты города, погибла мирная жительница — пенсионерка 1952 года рождения.

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