Огненная поддержка: РСЗО «Ураган» помогает российским войскам в наступлении Ирэн ОрлонскаяСаперы, разминирующие город Авдеевку, не часто прибегают к использованию металлоискателей из-за большого количества металлических осколков, находящихся в земле.
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