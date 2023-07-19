Простилась с Пугачевой, сказав единственное слово: Орбакайте со скандалом улетела из Юрмалы

Кристина Орбакайте, в отличие от своей звездной матери, не вступала ни в какие политические дебаты и не высказываалсь о поступке Максима Галкина*, но с переодичностью уезжает из страны и проводит гораздо больше времени за рубежом, чем в России.
Кристина Орбакайте, в отличие от своей звездной матери, не вступала ни в какие политические дебаты и не высказываалсь о поступке Максима Галкина*, но с переодичностью уезжает из страны и проводит гораздо больше времени за рубежом, чем в России.
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