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Простилась с Пугачевой, сказав единственное слово: Орбакайте со скандалом улетела из Юрмалы

Простилась с Пугачевой, сказав единственное слово: Орбакайте со скандалом улетела из Юрмалы

Кристина Орбакайте, в отличие от своей звездной матери, не вступала ни в какие политические дебаты и не высказываалсь о поступке Максима Галкина*, но с переодичностью уезжает из страны и проводит гораздо больше времени за рубежом, чем в России.

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