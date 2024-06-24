Колумбийские повстанцы начали переговоры с правительством Венгрии

Правительство Колумбии и повстанцы «Революционных вооруженных сил Колумбии» начали переговоры о мире в Каракасе, заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто 24 июня на открытии переговорного процесса, сообщает ТАСС.
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