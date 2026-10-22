«Травматическая ампутация»: в Омске ребенок лишился пальцев на ноге, когда играл на танке. Его мама отсудила за это у мэрии 750 тысяч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Новости Омска
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым