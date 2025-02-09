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В Ленобласти мужчина пытался убить знакомого ковшом экскаватора

В Ленобласти мужчина пытался убить знакомого ковшом экскаватора

Возбуждено уголовное дело. Разборки мужчин под Петербургом чуть не закончились трагедией. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ленобласти, двое приятелей находились в вагоне-бытовке по улице Озерной деревни Большое Стремление Кингисеппского района и поругались.

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