В Ленобласти мужчина пытался убить знакомого ковшом экскаватора

Возбуждено уголовное дело. Разборки мужчин под Петербургом чуть не закончились трагедией. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ленобласти, двое приятелей находились в вагоне-бытовке по улице Озерной деревни Большое Стремление Кингисеппского района и поругались.