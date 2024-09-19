Наш уютный дом
ГлавнаяИнтерьерКулинарияДомоводствоДача огородРемонтИстории
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш уютный дом

23 374 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия
    Блюдо получается очень вкусным, я делаю его в мультиварке, на дно бросаю всю не пригодившуюся нарезку овощей. Первый ...Половинки перца, ...
  • Лидия
    Крабовые палочки, тёртый плавленный сыр (предварительно замороженный) яйцо и всё с майонезом. Закуска на все случаиЭтот продукт появ...
  • Александр Силяков
    Закуска №1Этот продукт появ...

Половинки перца, фаршированные курицей и сыром, в духовке

Половинки перца, фаршированные курицей и сыром, в духовке

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Предлагаю приготовить в духовке половинки болгарского перца, фаршированные мясом курицы и помидорами, под сырной корочкой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лидия
Блюдо получается очень вкусным, я делаю его в мультиварке, на дно бросаю всю не пригодившуюся нарезку овощей. Первый раз поразило, что добавка помидор настолько может улучшить вкус блюда.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх