Главой ведомства поручено возбудить уголовное дело по факту высказанных мужчиной угроз убийством в Санкт-Петербурге

В СМИ сообщается, что в Санкт-Петербурге в одном из гаражных кооперативов мигрант на своей машине чуть не сбил девушку, а после сделанного ему замечания повел себя агрессивно и начал угрожать окружающим убийством.
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