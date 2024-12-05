Журавель о спаде посещаемости в РПЛ: «Мало того, что Fan ID, еще и холодно. Радимов сказал, что приехал на матч ЦСКА – «Ростов» и уехал на 20-й минуте, потому что замерз» 

– В четырех из восьми матчах 17-го тура РПЛ на стадионах было меньше 6 тысяч зрителей. Вам не обидно, что по цифрам ваши усилия по популяризации РПЛ дают такой невысокий результат? – Обидно, конечно! Многие коллеги уже, по-моему, высказались на эту тему.