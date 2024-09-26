БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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КОНФЛИКТ В УЗБЕКСКОЙ ШКОЛЕ - РУССКОГО ШКОЛЬНИКА ИЗБИЛА УЧИТЕЛЬНИЦА: ДОШЛО ДО ЗАЯВЛЕНИЯ МИД РОССИИ

КОНФЛИКТ В УЗБЕКСКОЙ ШКОЛЕ - РУССКОГО ШКОЛЬНИКА ИЗБИЛА УЧИТЕЛЬНИЦА: ДОШЛО ДО ЗАЯВЛЕНИЯ МИД РОССИИ

В узбекской школе учительница избила школьника за просьбу дать объяснения на русском языке. Дело дошло до заявления МИД.

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Комментарии
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ВК
Вад Кук
Чуркам у себя можно все , а если бы у нас ребенка в школе избили бы за такой вопрос чтобы было в ООН бы вопрос подняли , а у нас чуркам можно все
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13 час.

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